Audi und Opel prallen frontal zusammen: Mann stirbt noch an Ort und Stelle

Höxter - Bei einem Frontalunfall im nordrhein-westfälischen Warburg (Kreis Höxter) ist ein Autofahrer (†58) an diesem Wochenende ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt zum Hergang des fatalen Zusammenstoßes.

Die Polizei stellte beide Autos nach dem tödlichen Frontalzusammenstoß sicher. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. © Kreispolizeibehörde Höxter

Nach Angaben der Beamten war eine Audi-Fahrerin (58) am späten Samstagabend gegen 22 Uhr auf der L828 Richtung Willebadessen unterwegs, während der 58-Jährige die Landstraße in seinem Opel in entgegengesetzte Fahrtrichtung befuhr.

Auf gerader Strecke kam es im weiteren Verlauf dann zum Frontalzusammenstoß beider Wagen.

Der Opel-Fahrer aus München, der Verwandtschaft in der Region Ostwestfalen gehabt habe, erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Audi-Fahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, während ein Team der Bielefelder Polizei den Crash aufnahm. "Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt", schilderte ein Sprecher der Beamten.