Auf Schulweg von Bus überrollt: Mädchen stirbt bei Unfall

Ottersweier - Auf seinem Schulweg in Ottersweier (Kreis Rastatt) verunglückte ein Mädchen am Freitagmittag tödlich.

Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte rückte an. Die Unfallstelle wurde abgesperrt. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Das Schulkind war gegen 13.15 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs an der Hauptstraße, nahe der Kirche, von einem Bus erfasst und überrollt worden.

Laut Polizei befand sich das Mädchen auf dem Heimweg von der Schule.

Trotz des sofortigen Einsatzes der Rettungskräfte kam für das Kind jede Hilfe zu spät.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und dem Notfall-Krisen-Team war vor Ort. Die Unfallstelle wurde abgesichert.

Derzeit sind noch keine Informationen darüber bekannt, ob und wie viele Fahrgäste sich zum Zeitpunkt der Kollision im Linienbus befanden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.