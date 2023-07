Auto durchbricht Hauswand und landet in Küche: Einsturzgefahr, zwei Personen schwer verletzt

Wald-Michelbach - Im südhessischen Wald-Michelbach (Kreis Bergstraße) hat am gestrigen Sonntagabend ein Auto eine Hauswand durchbrochen und kam in der Küche der erschrockenen Bewohner zum Stehen.

Die vierköpfige Familie und ihre zwei Hunde, die das Haus bewohnen und unverletzt blieben, wurden erst einmal anderweitig untergebracht. Das Auto blieb zunächst zur Begutachtung durch einen Sachverständigen in der Küche des Hauses stehen.

Dabei wurde das Haus so schwer beschädigt, dass Einsturzgefahr besteht. Ein Statiker des THW wurde deshalb hinzugezogen. Dieser prüft, ob das Haus wieder freigegeben werden kann.

Demnach fuhr der 54-Jährige auf einem Grundstück in der Scheffelstraße los, rauschte über die dortige Wiese, überquerte die parallel verlaufende Lönsstraße, raste auch über die Wiese des angrenzenden Grundstücks, durchbrach schließlich die Hauswand eines Wohnhauses und landete in der Küche.

Dabei wurden der 54-jährige Fahrer des Autos und seine 64 Jahre alte Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Heidelberger Krankenhaus geflogen werden mussten. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Sprecher der Polizei , der die Ereignisse schilderte.

Auf 10.000 Euro wird der Schaden laut dem Polizeisprecher am Wagen geschätzt, am Haus entstand demnach ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro.

Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Ein medizinisches Problem beim 54-jährigen Fahrer könne nicht ausgeschlossen werden, sagte der Polizeisprecher.