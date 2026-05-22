Auto erfasst E-Scooter: 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Stutensee - Heftiger Unfall ! Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Scooter wurde ein 17-Jähriger am Donnerstagabend bei Stutensee lebensgefährlich verletzt.

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. © Tim Müller / EinsatzReport24

Gegen 18 Uhr wollte der 17-Jährige mit einem E-Scooter eine Straße kreuzen, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage von TAG24 mit.

Dabei übersah der Jugendliche offenbar ein Auto. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den jungen Mann.

Bei dem Unfall erlitt der 17-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen. Er schwebt in Lebensgefahr.