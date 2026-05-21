Mann (59) und Kind (10) bei Sturz mit Motorrad schwerst verletzt: TÜV war seit zehn Jahren abgelaufen

Bad Kissingen/Zeitlofs - Bei einem Motorradunfall im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen wurden ein 59-jähriger Mann und ein zehnjähriges Kind schwer verletzt. Das Kind schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Rettungshubschrauber brachten beide Verletzte in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Laut einem Sprecher war der 59-Jährige mit seinem Motorrad, auf dem auch das Kind saß, am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr zwischen den Ortschaften Zeitlofs und Trübenbrunn unterwegs, als die beiden in voller Fahrt stürzten.

Nach den ersten Ermittlungen hatte eine blockierende Bremse dazu geführt, dass der Mann die Kontrolle über das Bike verlor.

Nach dem Unfall wurden die beiden Schwerverletzten mit zwei Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen.