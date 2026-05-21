Mann (59) und Kind (10) bei Sturz mit Motorrad schwerst verletzt: TÜV war seit zehn Jahren abgelaufen
Bad Kissingen/Zeitlofs - Bei einem Motorradunfall im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen wurden ein 59-jähriger Mann und ein zehnjähriges Kind schwer verletzt. Das Kind schwebe in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Laut einem Sprecher war der 59-Jährige mit seinem Motorrad, auf dem auch das Kind saß, am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr zwischen den Ortschaften Zeitlofs und Trübenbrunn unterwegs, als die beiden in voller Fahrt stürzten.
Nach den ersten Ermittlungen hatte eine blockierende Bremse dazu geführt, dass der Mann die Kontrolle über das Bike verlor.
Nach dem Unfall wurden die beiden Schwerverletzten mit zwei Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen.
Jetzt wird gegen den 59-jährigen Fahrer ermittelt
Die Ermittlungen ergaben zudem, dass die TÜV-Hauptuntersuchung am Motorrad seit über zehn Jahren abgelaufen war. Jetzt wird laut dem Polizeisprecher überprüft, ob möglicherweise technische Mängel die Ursache für den Unfall waren.
In diesem Zusammenhang wurde gegen den 59-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: Robert Michael/dpa