Unfall mit mehreren Fahrzeugen: Nur eine Spur auf A81 frei

Karlsbad - Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen geht es auf der A8 bei Karlsbad (Landkreis Karlsruhe) nur schleppend voran. In Richtung Stuttgart seien zwei von drei Spuren gesperrt, sagte ein Polizeisprecher.

Die Fahrzeuge haben sich bei dem Unfall ineinander verkeilt und müssen aufwendig geborgen werden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen in der Nacht zwei Autos und mindestens ein Lastwagen miteinander kollidiert sein.

Zwei Personen sollen sich dabei leicht verletzt haben.