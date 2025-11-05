Auto fällt von Frachtschiff: Besitzer muss es selbst bergen
Von Charlotte Römer
Bülstringen - Im Mittellandkanal soll am Mittwochvormittag ein Auto geborgen werden.
Das teilte die Wasserschutzpolizei auf Anfrage mit.
Der Wagen war demnach am Vortag beim Verladen von einem Frachtschiff ins Wasser gestürzt.
Das Auto gehöre dem Schiffsführer, daher müsse er die Bergung selbst organisieren, teilt die Wasserschutzpolizei mit.
Es befinde sich außerhalb der Fahrrinne und gefährde die Schifffahrt im Mittellandkanal nicht.
Der Sturz des Wagens war durch einen technischen Defekt am Kran ausgelöst worden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
