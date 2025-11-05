Auto fällt von Frachtschiff: Besitzer muss es selbst bergen

Bülstringen - Im Mittellandkanal soll am Mittwochvormittag ein Auto geborgen werden.

Die Wasserschutzpolizei sprach von einem Defekt am Kran. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Das teilte die Wasserschutzpolizei auf Anfrage mit.

Der Wagen war demnach am Vortag beim Verladen von einem Frachtschiff ins Wasser gestürzt.

Das Auto gehöre dem Schiffsführer, daher müsse er die Bergung selbst organisieren, teilt die Wasserschutzpolizei mit.

Es befinde sich außerhalb der Fahrrinne und gefährde die Schifffahrt im Mittellandkanal nicht.