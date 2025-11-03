Linienbus kracht gegen Baum: Fünf Verletzte bei Unfall im Kreis Konstanz

Engen - Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Engen (Kreis Konstanz) sind am Montagmorgen fünf Menschen verletzt worden.

Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der Verletzten. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Der Bus war gegen 6 Uhr auf der Jahnstraße unterwegs. Laut aktuellem Stand der Polizei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Die fünf Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Schüler im Bus.