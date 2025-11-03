Porsche-Fahrer (90) durchbricht Betonwand: Sportwagen hängt meterweit über Schacht

Ludwigsburg - Glück im Unglück: Ein Autofahrer hat in der Rathaus-Tiefgarage in Ludwigsburg mit seinem Porsche 911 Carrera eine Betonwand durchbrochen und ist über einem Lüftungsschacht hängengeblieben.

Der Porsche durchbrach die Betonwand in einem Parkhaus. © 7aktuell.de | Alexander Hald

Der 90-Jährige blieb bei dem Vorfall gegen 15.45 Uhr in der Stadt nahe Stuttgart unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen steckte demnach mit dem Heck rund fünf Meter über dem Boden des Schachtes fest.

Der Senior sei in seinem Auto eingeschlossen gewesen und von der Feuerwehr befreit worden.

Um den Sportwagen bergen zu können, ließen Einsatzkräfte das Auto nach der Sicherung vollständig in den Schacht hinab.