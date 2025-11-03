Porsche-Fahrer (90) durchbricht Betonwand: Sportwagen hängt meterweit über Schacht
Von Sebastian Kramer und Linda Drewanz
Ludwigsburg - Glück im Unglück: Ein Autofahrer hat in der Rathaus-Tiefgarage in Ludwigsburg mit seinem Porsche 911 Carrera eine Betonwand durchbrochen und ist über einem Lüftungsschacht hängengeblieben.
Der 90-Jährige blieb bei dem Vorfall gegen 15.45 Uhr in der Stadt nahe Stuttgart unverletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Wagen steckte demnach mit dem Heck rund fünf Meter über dem Boden des Schachtes fest.
Der Senior sei in seinem Auto eingeschlossen gewesen und von der Feuerwehr befreit worden.
Um den Sportwagen bergen zu können, ließen Einsatzkräfte das Auto nach der Sicherung vollständig in den Schacht hinab.
Ralf Dall’Osteria, Gebäudemanager der Stadtwerke Ludwigsburg: "Der Porsche hat beim Ausparken vermutlich Gas und Bremse verwechselt, die gegenüberliegende Wand durchbrochen und ist in unseren Entlüftungskanal gestürzt. Die Wand war 17,5 Zentimeter stark - das war schon eine ordentliche Wucht. […] Wir rechnen damit, dass der Schaden bis Weihnachten behoben ist."
Der Schaden wird auf etwa 95.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist noch unklar.
