 3.127

Porsche-Fahrer (90) durchbricht Betonwand: Sportwagen hängt meterweit über Schacht

Ein Porschefahrer hat in der Rathaus-Tiefgarage in Ludwigsburg eine Betonwand durchbrochen und ist über einem Lüftungsschacht hängengeblieben.

Von Sebastian Kramer und Linda Drewanz

Ludwigsburg - Glück im Unglück: Ein Autofahrer hat in der Rathaus-Tiefgarage in Ludwigsburg mit seinem Porsche 911 Carrera eine Betonwand durchbrochen und ist über einem Lüftungsschacht hängengeblieben.

Der Porsche durchbrach die Betonwand in einem Parkhaus.
Der Porsche durchbrach die Betonwand in einem Parkhaus.  © 7aktuell.de | Alexander Hald

Der 90-Jährige blieb bei dem Vorfall gegen 15.45 Uhr in der Stadt nahe Stuttgart unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen steckte demnach mit dem Heck rund fünf Meter über dem Boden des Schachtes fest.

Der Senior sei in seinem Auto eingeschlossen gewesen und von der Feuerwehr befreit worden.

Mini kracht frontal gegen Opel: 23-Jährige schwebt in Lebensgefahr
Unfall Mini kracht frontal gegen Opel: 23-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Um den Sportwagen bergen zu können, ließen Einsatzkräfte das Auto nach der Sicherung vollständig in den Schacht hinab.

Der 90-Jährige blieb mitsamt seines Autos im Lüftungsschaft hängen.
Der 90-Jährige blieb mitsamt seines Autos im Lüftungsschaft hängen.  © 7aktuell.de | Alexander Hald
Der Sportwagen musste zur Bergung vollends in den Schacht hinabgelassen werden.
Der Sportwagen musste zur Bergung vollends in den Schacht hinabgelassen werden.  © 7aktuell.de | Alexander Hald

Ralf Dall’Osteria, Gebäudemanager der Stadtwerke Ludwigsburg: "Der Porsche hat beim Ausparken vermutlich Gas und Bremse verwechselt, die gegenüberliegende Wand durchbrochen und ist in unseren Entlüftungskanal gestürzt. Die Wand war 17,5 Zentimeter stark - das war schon eine ordentliche Wucht. […] Wir rechnen damit, dass der Schaden bis Weihnachten behoben ist."

Der Schaden wird auf etwa 95.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Titelfoto: 7aktuell.de | Alexander Hald

Mehr zum Thema Unfall: