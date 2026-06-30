Auto fängt nach Frontal-Crash im Bodenseekreis Feuer: Eingeklemmter Fahrer (†54) stirbt in den Flammen

Meckenbeuren - Bei einem schweren Unfall auf der B30 im Bodenseekreis ist am Montagnachmittag ein 54 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Sein Wagen kollidierte frontal mit einem Lastwagen und ging in Flammen auf.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei Ravensburg mitteilte, war der 54-Jährige gegen 14.30 Uhr mit seinem Ford auf der B30 von Ravensburg in Fahrtrichtung Meckenbeuren unterwegs. Auf Höhe Senglingen geriet der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Frontalcrash mit dem entgegenkommenden Lastwagen einer 60 Jahre alten Fahrerin.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford in einen Grünstreifen geschleudert und fing sofort Feuer. Der 54-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien.

Er verstarb noch an der Unfallstelle. Das Auto brannte vollständig aus und musste von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden.

Die Laster-Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Um sie sowie weitere Augenzeugen kümmerte sich ein Team der psychosozialen Notfallversorgung.