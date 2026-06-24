Von Linienbus erfasst: Mädchen (6) stirbt
Kisslegg - Schrecklicher Unfall im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg! Ein 6-jähriges Mädchen hat bei einer Kollision mit einem Linienbus ihr Leben verloren.
Das Kind war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Parkstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte das Mädchen in dem Moment, als der Bus an ihr vorbeifuhr und wurde vom Fahrzeug erfasst.
Die Sechsjährige starb noch am Unfallort. Der Busfahrer (48 Jahre alt) erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.
Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Sowohl die Angehörigen als auch Unfallzeugen werden nun psychosozial betreut.
Um den exakten Hergang rekonstruieren zu können, sind die Beamten auf Zeugen angewiesen. Hinweise werden unter der Rufnummer 07563/9099-0 entgegen genommen.
Noch bis in den Abend musste die Parkstraße gesperrt werden.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa