Von Linienbus erfasst: Mädchen (6) stirbt

Kisslegg - Schrecklicher Unfall im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg! Ein 6-jähriges Mädchen hat bei einer Kollision mit einem Linienbus ihr Leben verloren.

Für das sechs Jahre alte Mädchen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das Kind war gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Parkstraße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei stürzte das Mädchen in dem Moment, als der Bus an ihr vorbeifuhr und wurde vom Fahrzeug erfasst.

Die Sechsjährige starb noch am Unfallort. Der Busfahrer (48 Jahre alt) erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.

Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Sowohl die Angehörigen als auch Unfallzeugen werden nun psychosozial betreut.