Radfahrer (†67) stirbt nach Sturz auf Schwäbischer Alb: Leichnam mit Seilwinde geborgen

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Ein Mann ist nach einem Sturz am Plettenberg ums Leben gekommen. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Von Markus Brachat

Dotternhausen - Ein 67-Jähriger ist nach einem Sturz am Plettenberg in Dotternhausen (Zollernalbkreis) gestorben.

Zur Bergung des Leichnams wurde ein Polizeihubschrauber eingsetzt. (Symbolfoto)
Zur Bergung des Leichnams wurde ein Polizeihubschrauber eingsetzt. (Symbolfoto)  © Matthias Bein/dpa

Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs gewesen und nicht zurückgekehrt.

Ein Angehöriger machte sich am Freitagmorgen auf die Suche und fand die Leiche des Mannes an einem Hang, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wie sich der Unfall auf der Schwäbischen Alb genau abgespielt hatte, blieb zunächst unklar. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Die Bergwacht barg den Leichnam mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einer Seilwinde. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

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