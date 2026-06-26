Radfahrer (†67) stirbt nach Sturz auf Schwäbischer Alb: Leichnam mit Seilwinde geborgen

Dotternhausen - Ein 67-Jähriger ist nach einem Sturz am Plettenberg in Dotternhausen (Zollernalbkreis) gestorben.

Zur Bergung des Leichnams wurde ein Polizeihubschrauber eingsetzt. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs gewesen und nicht zurückgekehrt.

Ein Angehöriger machte sich am Freitagmorgen auf die Suche und fand die Leiche des Mannes an einem Hang, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wie sich der Unfall auf der Schwäbischen Alb genau abgespielt hatte, blieb zunächst unklar. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.