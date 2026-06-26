Radfahrer (†67) stirbt nach Sturz auf Schwäbischer Alb: Leichnam mit Seilwinde geborgen
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Von Markus Brachat
Dotternhausen - Ein 67-Jähriger ist nach einem Sturz am Plettenberg in Dotternhausen (Zollernalbkreis) gestorben.
Der Mann war mit einem Fahrrad unterwegs gewesen und nicht zurückgekehrt.
Ein Angehöriger machte sich am Freitagmorgen auf die Suche und fand die Leiche des Mannes an einem Hang, wie ein Polizeisprecher sagte.
Wie sich der Unfall auf der Schwäbischen Alb genau abgespielt hatte, blieb zunächst unklar. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.
Die Bergwacht barg den Leichnam mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und einer Seilwinde. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa