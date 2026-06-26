Heftiger Unfall auf Landstraße: Auto und Motorrad kollidieren, Biker schwer verletzt

Stadtallendorf - Heftiger Unfall auf der L3290 kurz vor der Ortseinfahrt in den Stadtallendorfer Stadtteil Niederklein: Ein Motorrad und ein Auto sind kollidiert, ein Mann hat bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitten.

Die Retter brachten den 43-Jährigen in eine Klinik. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der Landstraße zu der Kollision gekommen, als der Motorradfahrer (43) aus Richtung Schweinsberg kommend nach Niederklein unterwegs war.

Eine 69 Jahre alte Frau am Steuer eines BMW fuhr zeitgleich auf einem Feldweg und wollte nach links auf die L3290 in Richtung Schweinsberg abbiegen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 43-Jährige aus Schwalmstadt schwer verletzt wurde.

Die alarmierten Rettungskräfte und ein Notarzt übernahmen die Versorgung vor Ort und brachten den Motorradfahrer anschließend in eine Klinik.

Die Autofahrerin aus Neustadt sowie ihre 61-jährige Mitfahrerin blieben körperlich unverletzt.