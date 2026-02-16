Auto geht in Flammen auf: Fahrer (†58) schafft es nicht rechtzeitig heraus

Sulz am Neckar - Ein schwerer Unfall hat am Sonntagnachmittag im Landkreis Rottweil ein Todesopfer gefordert!

Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für den verunfallten Mann tun. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Gegen 14 Uhr war ein 58-jähriger Mann auf der K5502 von Bergfelden in Richtung Renfrizhausen unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls fing der Wagen Feuer. Für den 58-jährigen Fahrer kam jede Hilfe zu spät. "Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer erlitt tödliche Verletzungen und verbrannte im Unfallwrack", teilte die Polizei mit.

Die Kreisstraße musste für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.