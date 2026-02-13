Auto kracht frontal in Lkw: Schwer verletzter Fahrer von Feuerwehr befreit

Rheinau - Ein schwerer Frontalcrash auf der L87 zwischen Freistett und der Autobahnanschlussstelle Achern hatte am Freitagnachmittag einen Schwerverletzten und eine Vollsperrung zur Folge.

Der schwer beschädigte Lkw wurde abgeschleppt. © Esther Busch / EinsatzReport24

Gegen 13.24 Uhr geriet ein Fiat-Fahrer aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Mann kurz vor 14 Uhr aus dem Wrack befreien.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.