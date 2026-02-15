Tragischer Unfall: Fußgänger stirbt noch an der Unfallstelle

Sachsenheim - Am Samstagmorgen kam es auf der Landstraße bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) zu einem folgenschweren Unfall mit einem Toten.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Fußgänger tun. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Gegen 7 Uhr war der 28-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters auf der L1106 in Richtung Hohenhaslach unterwegs. Hinter einer Kuppe übersah er den in gleicher Richtung am Fahrbahnrand laufenden Fußgänger (†36).

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, führten die herrschende Dunkelheit und schlechte Witterungsverhältnisse dazu, dass der Fahrer den Mann zu spät wahrnahm.

Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam für den 36-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb am Unfallort. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Notfallnachsorgedienst im Einsatz, um die Beteiligten vor Ort zu betreuen.