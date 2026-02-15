 12.541

Kind (†11) stirbt bei Schlitten-Unglück

Von Tobias Bruns

Kuchelmiß - Schrecklich! Am Sonntag ist bei Kuchelmiß (Landkreis Rostock) ein elf Jahre alter Junge bei einem schlimmen Unfall ums Leben gekommen.

Das Kind starb noch an der Unfallstelle.
Wie die Polizei mitteilte, habe ein 37-Jähriger drei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren auf einem selbstgebastelten Schlitten hinter einem Transporter hergezogen.

Gegen 10.50 Uhr soll der Mann bei einem Fahrmanöver die Kontrolle über das Auto verloren haben.

Der Schlitten mit den Kindern sei dadurch in einen Holzstapel gekracht. Dabei habe sich der Elfjährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Das elfjährige Mädchen und der 13-Jährige wurden leicht verletzt.

Gegen den Fahrer, der mit keinem der Kinder verwandt ist, wird nun wegen der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung ermittelt.

