Auto prallt auf Landstraße gegen Baum: Eine Person tot

Swisttal - Bei einem Unfall auf der B56 ist am Dienstagabend eine Person ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt.

Der schwarze Kleinwagen kam nach dem Crash auf einer Wiese zum Stillstand. © Marius Fuhrmann

Der Wagen mit den drei Insassen sei am späten Dienstagabend in einer Rechtskurve von der Bundesstraße abgekommen. Danach sei der Wagen gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.

Die Identitäten des Verstorbenen und der verletzten Personen seien noch nicht abschließend geklärt, so die Sprecherin weiter.