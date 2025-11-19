Auto prallt auf Landstraße gegen Baum: Eine Person tot
Von Philipp Rahn
Swisttal - Bei einem Unfall auf der B56 ist am Dienstagabend eine Person ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt.
Der Wagen mit den drei Insassen sei am späten Dienstagabend in einer Rechtskurve von der Bundesstraße abgekommen. Danach sei der Wagen gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.
Die Identitäten des Verstorbenen und der verletzten Personen seien noch nicht abschließend geklärt, so die Sprecherin weiter.
Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Für die Unfallaufnahme war die B56 bei Swisttal für kurze Zeit gesperrt.
Titelfoto: Marius Fuhrmann