Feuerwehrauto kracht nach Einsatz in Baum: Neun Verletzte

Negernbötel - Schwerer Unfall im Kreis Segeberg ! Am Dienstagabend ist ein Feuerwehrauto auf dem Rückweg von einem Einsatz in Bad Segeberg verunfallt.

Ein Feuerwehrauto ist am Dienstagabend auf dem Rückweg von einem Einsatz verunfallt. © News5 / Sebastian Peters/NEWS5/dpa

Wie ein Sprecher in der Nacht erklärte, waren die Kameraden gegen 21.24 Uhr zwischen Groß Rönnau und Hamdorf unterwegs, als das Einsatzfahrzeug aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte.

Dabei wurden alle neun an Bord befindlichen Personen verletzt, über die Schwere konnte der Sprecher keine Eingaben machen.

Zwei von ihnen wurde allerdings eingeklemmt und mussten von ihren alarmierten Kollegen mit schwerem Gerät befreit werden.