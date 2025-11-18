Tödlicher Unfall im Norden: Auto gerät in den Gegenverkehr

Breitenburg - Schwerer Unfall in Schleswig-Holstein : Auf der L119 in Breitenburg-Nordoe sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen.

Auf der L119 in Breitenburg-Nordoe sind am frühen Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Eine Person kam ums Leben. © NEWS5 / Fabian Höfig

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten.

Daraufhin kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Wagen, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Der Unfallverursacher kam dabei ums Leben.

Die Frau, die in dem entgegenkommenden Fahrzeug saß, wurde durch den Aufprall schwer verletzt, so der Sprecher weiter.