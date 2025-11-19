Frontalcrash in Wohngebiet: 18-Jähriger knallt mit Mietwagen in Hauswand
Solingen - In Solingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein 18-Jähriger mit einem Mietwagen frontal in eine Hauswand gebrettert.
Ersten Informationen zufolge habe der Jugendliche gegen 23.20 Uhr einen Streifenwagen der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Landwehrstraße passiert.
Als die Beamten die Verfolgung aufgenommen hatten, überholte der Raser außerdem einen Lkw und ein weiteres Auto. Kurz darauf verlor die Polizei aufgrund einer Kuppe und einer Kurve die Spur des 18-Jährigen.
Unmittelbar danach muss der Jugendliche auf der Aufderhöhe die Kontrolle über seinen Wagen verloren, über eine Verkehrsinsel und durch eine Hecke gefahren sein, ehe er schließlich in eine Hauswand gekracht war.
Dabei erlitt der junge Mann nur leichte Verletzungen und konnte - nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeug geschnitten hatte - in ein Krankenhaus gebracht werden.
Nach Angaben der Polizei bestehe keine Lebensgefahr. Sowohl der Mietwagen als auch der Lappen des 18-Jährigen wurden sichergestellt. Wie die Beamten weiter erklären gehe man derzeit dem Verdacht nach, ob der Raser vor dem Unfall an einem illegalen Autorennen beteiligt gewesen sein könnte.
Titelfoto: Tim Oelbermann