Frontalcrash in Wohngebiet: 18-Jähriger knallt mit Mietwagen in Hauswand

Solingen - In Solingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein 18-Jähriger mit einem Mietwagen frontal in eine Hauswand gebrettert.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um den 18-Jährigen aus seinem Auto zu befreien. © Tim Oelbermann

Ersten Informationen zufolge habe der Jugendliche gegen 23.20 Uhr einen Streifenwagen der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Landwehrstraße passiert.

Als die Beamten die Verfolgung aufgenommen hatten, überholte der Raser außerdem einen Lkw und ein weiteres Auto. Kurz darauf verlor die Polizei aufgrund einer Kuppe und einer Kurve die Spur des 18-Jährigen.

Unmittelbar danach muss der Jugendliche auf der Aufderhöhe die Kontrolle über seinen Wagen verloren, über eine Verkehrsinsel und durch eine Hecke gefahren sein, ehe er schließlich in eine Hauswand gekracht war.

Dabei erlitt der junge Mann nur leichte Verletzungen und konnte - nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Fahrzeug geschnitten hatte - in ein Krankenhaus gebracht werden.