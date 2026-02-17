Auto knallt gegen Baum und schleudert in Graben: Fahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein Mann verletzte sich am Montag im Landkreis Nordsachsen schwer, als er mit seinem Auto von der Straße abkam. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.

Von Lisa Marie Peisker

Mockrehna - Ein 39-Jähriger verletzte sich am Montagmittag im Landkreis Nordsachsen schwer, als er mit seinem Auto von der Straße abkam. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.

Das Auto landete zur Hälfte im Graben.  © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Wildenhain

Der Mann war gegen 11 Uhr in seinem DFSK Fengon aus Roitzsch kommend in Richtung Wildenhain unterwegs, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters. "Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, stieß frontal gegen einen Baum und wurde anschließend auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert", hieß es.

Der 39-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt beträgt der Schaden etwa 30.000 Euro.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Wer hat den Unfall gesehen und kann Hinweise zu möglichen anderen Verkehrsteilnehmern geben, die möglicherweise beteiligt waren? Ihr könnt Euch bei dem Verkehrsunfalldienst unter der Tel. 0341/2552850 oder dem Autobahn-Polizeirevier Leipzig unter der Tel. 0341/2552910 melden.

