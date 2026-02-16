Dramatische Szenen am Rosenmontag: Mann stürzt von Faschingswagen

Mühlheim am Main - Dramatische Szenen im Anschluss an den Faschingsumzug in Mühlheim am Rosenmontag: Ein Mann musste mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen werden.

Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei am Montagabend mitteilte, war der 51-Jährige nach dem Erkenntnisstand der Ermittler gegen 17 Uhr von einem in einem Hinterhof in der Siemensstraße abgestellten Umzugswagen gefallen.

Im Rahmen des Abstellvorgangs soll der Mann laut Zeugenangaben plötzlich seine Balance verloren haben und im Anschluss vom Gefährt gestürzt sein.