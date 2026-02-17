Tödlicher Unfall bei Bauarbeiten: Mann zwischen großem Stein und Hauswand eingeklemmt

Mörlenbach - Ein schrecklicher Unfall bei Bauarbeiten hat einen Mann im hessischen Mörlenbach das Leben gekostet.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr tun. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 51-Jährige am Montag gegen 10.40 Uhr auf einem Grundstück in der Karlsbader Straße dabei, einen Stein per Kran zu manövrieren, als er zwischen diesem und der Hausmauer eingeklemmt wurde.

Der Mann erlitt bei dem Zwischenfall so schwere Verletzungen, dass er diesen trotz sämtlicher Bemühungen der Rettungskräfte vor Ort erlag.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar und Teil der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei in Heppenheim geführt werden.