Schüler von Senior (90) angefahren: Rettungshubschrauber kann nicht starten

Itzehoe - Am Donnerstagmorgen wurde ein Jugendlicher (16) von einem 90-jährigen Autofahrer angefahren. Der Teenager wurde schwerst verletzt.

Der Schüler (16) wurde frontal getroffen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. © Florian Sprenger

Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, habe der 16-Jährige um kurz nach 8 Uhr die Straße Langer Peter überqueren wollen.

Ein aus Richtung Lindenstraße kommender Autofahrer habe den Schüler zu spät gesehen und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Laut ersten Erkenntnissen lief der Junge auf die Straße, ohne den fließenden Verkehr zu beachten.

Das Auto traf den 16-Jährigen frontal, wodurch er gegen die Windschutzscheibe knallte und anschließend zu Boden geschleudert wurde.

Der Teenager erlitt schwerste Verletzungen, die eine Lebensgefahr nicht ausschließen, und sollte per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Aufgrund der Witterungsbedingungen habe der Helikopter aber nicht starten können, so ein Reporter vor Ort. Ein Krankenwagen brachte den Jungen schließlich in ein Krankenhaus.