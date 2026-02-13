Autos nach Frontalcrash in Flammen: Ein Schwerverletzter im Kreis Rastatt

Gernsbach - Am Donnerstagabend verursachte ein 40-jähriger Nissan-Fahrer eine Frontalkollision im Landkreis Rastatt, die in einem verheerenden Brand endete.

Die am Unfall beteiligten Autos brannten aus. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bog der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss und mutmaßlich unter Drogen stehend falsch von der B462 auf die L78 ab. Dabei geriet er gegen 21.15 Uhr in den Gegenverkehr.

Dort stieß er frontal mit dem Mercedes eines 47-Jährigen zusammen. Beide Autos gingen in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte die Wracks und sicherte die Unfallstelle.

Der Nissan-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.