Auto kracht gegen Baum und geht in Flammen auf: Fahrerin verbrennt!

In der Gemeinde Blekendorf ist eine 35-Jährige in der Nacht zum heutigen Dienstag ums Leben gekommen. Sie verbrannte nach einem Unfall in ihrem Auto.

Von Bastian Küsel

Blekendorf - Grausam: In der Nacht zum heutigen Dienstag ist eine 35-jährige Frau bei einem Unfall in der Gemeinde Blekendorf (Schleswig-Holstein) auf schreckliche Art und Weise ums Leben gekommen. In der Gemeinde Blekendorf ist eine 35-Jährige in der Nacht zum heutigen Mittwoch ums Leben gekommen. Sie verbrannte nach einem Unfall in ihrem Auto. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.45 Uhr über den Crash informiert - ein Zeuge hatte auf der B202 zwischen Kaköhl und Döhnsdorf ein brennendes Auto entdeckt, das mitten auf der Straße stand. Polizei und Feuerwehr machten sich umgehend auf den Weg zur Unfallstelle, für die Fahrerin kam jedoch jede Hilfe zu spät - nach den Löscharbeiten konnte sie nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 35-Jährige auf der B202 in Richtung Oldenburg unterwegs, als ihr Wagen auf Höhe der Straße "Buschkate" nach rechts von der Fahrbahn abkam. Unfall Unfall mit fünf teilweise Schwerstverletzten: Ersthelfer retten Mann aus brennendem Auto Das Auto krachte dort nahezu ungebremst gegen einen Baum. Der Aufprall war so stark, dass der Wagen zurück auf die Straße schleuderte und in Flammen aufging. Laut der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte. Wie genau es zu dem tragischen Crash kommen konnte, wird nun ermittelt.

