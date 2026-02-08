Fahranfänger (19) erfasst Fußgänger: Frau stirbt, ein Schwerverletzter

Göppingen - Ein 19-Jähriger hat beim Abbiegen mit seinem Wagen in Göppingen eine 57 Jahre alte Frau erfasst und sie tödlich verletzt.

Die Polizei sicherte die Unfallstelle am Abend ab. © onw-images / Simon Zeiher

Der Unfall passierte am Samstagabend an der Ecke Am Fischbergele/Fischstraße.

Ein ebenfalls erfasster 50 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Polizeisprecher erklärte, der junge Mercedesfahrer sei ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend zu schnell unterwegs gewesen und habe die beiden, die gerade die Straße überquerten, übersehen.