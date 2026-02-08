Fahranfänger (19) erfasst Fußgänger: Frau stirbt, ein Schwerverletzter
Von Marcel Gnauck
Göppingen - Ein 19-Jähriger hat beim Abbiegen mit seinem Wagen in Göppingen eine 57 Jahre alte Frau erfasst und sie tödlich verletzt.
Der Unfall passierte am Samstagabend an der Ecke Am Fischbergele/Fischstraße.
Ein ebenfalls erfasster 50 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Ein Polizeisprecher erklärte, der junge Mercedesfahrer sei ersten Erkenntnissen zufolge am Samstagabend zu schnell unterwegs gewesen und habe die beiden, die gerade die Straße überquerten, übersehen.
Der schreckliche Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr. Die Unfallstelle wurde daraufhin abgesperrt. Derzeit ermittelt die Polizei die genauen Hintergründe.
