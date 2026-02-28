Auto prallt gegen Baum: Fahrer und Beifahrerin sterben
Von Marcel Gnauck
Schömberg - Ein Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall im Kreis Calw ums Leben gekommen, zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.
Das Fahrzeug sei in den frühen Morgenstunden von einer Landstraße bei Schömberg abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher.
Der 38 Jahre alte Fahrer und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starben. Zwei weitere Insassen, ein 24-Jähriger und ein 19-Jähriger, wurden schwer verletzt. Sanitäter brachten die beiden in ein Krankenhaus.
Laut den Ermittlern deuten die Spuren am Unfallort darauf hin, dass der 38 Jahre alte Fahrer vermutlich mit dem hochmotorisierten Fahrzeug zu schnell unterwegs war.
Die letztliche Ursache müsse aber noch von einem Gutachter ermittelt werden, erklärte der Sprecher weiter. Dieser sei bereits am Morgen am Unfallort gewesen und habe Spuren gesichtet.
