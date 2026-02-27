Heftiger Crash im Norden: Autofahrerin streift Baum und überschlägt sich

Eutin/Braak - Schwerer Unfall im Norden! Eine Frau war am Freitagnachmittag mit ihrem Auto zwischen Eutin und Braak ( Schleswig-Holstein ) unterwegs, als es plötzlich krachte.

Am Freitagnachmittag überschlug sich eine Frau mit ihrem Auto bei einem Unfall auf der L184. © Arne Jappe

Nach ersten Erkenntnissen habe die Fahrerin gegen 16.36 Uhr die L184 befahren, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Daraufhin sei das Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei streifte dieses einen Baum, wodurch das Fahrzeug wieder nach links abkam.

Nach starkem Gegenlenken überschlug sich der Pkw daraufhin und kam schließlich auf der Seite zum Stehen. Die Fahrerin sei allein am Unfall beteiligt gewesen, so der Sprecher weiter. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert.

Trotz stark beschädigtem Auto wurde die Fahrerin dabei lediglich leicht verletzt. Die L184 wurde an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.