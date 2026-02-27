Tödlicher Motorrad-Unfall: Zweiter Biker schwer verletzt

Murrhardt - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L1149 im Rems-Murr-Kreis hat am Donnerstagnachmittag ein Todesopfer gefordert.

Ein Motorradfahrer geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und verstarb noch an der Unfallstelle. © onw-images / -

Gegen 15.30 Uhr war ein 49-jähriger Motorradfahrer zwischen Kirchenkirnberg und Fornsbach unterwegs, als es in einer Rechtskurve zu dem Unglück kam. Nach ersten Erkenntnissen verlor der Mann die Kontrolle über seine Maschine und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW-Gespann eines 52-Jährigen, der in Richtung Kirchenkirnberg fuhr.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer, der unmittelbar hinter dem Verunglückten fuhr, stürzte infolge des Geschehens ebenfalls. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, wie die Polizei mitteilte.