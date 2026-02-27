Mehrere Verletzte bei Frontal-Crash: Mini landet im Wassergraben

Elpersbüttel/Busenwurth - Nichts ging mehr auf der B5 am Freitagabend in Schleswig-Holstein : Wegen eines Unfalls war die Fahrbahn über längere Zeit in beide Richtungen voll gesperrt.

Auf der B5 sind am Freitagabend zwei Autos frontal zusammengestoßen. © Florian Sprenger

Der Grund: Gegen 18.45 Uhr seien zwei Fahrzeuge zwischen Elpersbüttel und Busenwurth frontal zusammengestoßen. Insgesamt seien jedoch drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Weitere Details zum Unfallhergang und zur Beteiligung des dritten Fahrzeugs konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen.

Durch den Crash sei eine Person leicht und eine weitere schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.