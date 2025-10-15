Auto rammt Erdwall und überschlägt sich: Seine Retter ereilt das gleiche Schicksal

Stapel - Kaum zu glauben! Am Mittwochmorgen ist ein Autofahrer (44) in einer Baustelle bei Stapel verunglückt. Seinen Rettern passierte nach dem Einsatz genau das Gleiche.

Die Feuerwehrleute mussten aus dem Fahrzeug befreit werden. © Florian Sprenger

Der 44-Jährige war um kurz nach 6 Uhr auf der B202 bei Stapel (Kreis Schleswig-Flensburg) auf einer Baustelle unterwegs und übersah offenbar einen Erdwall. Durch die Kollision überschlug sich das Auto und landete im Graben.

Die Durchfahrt ist an dieser Stelle verboten, nur Anlieger dürfen auf eigene Gefahr die Strecke befahren. Auf den Mann treffe diese Ausnahme nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht zu, so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Die Feuerwehr musste mit schwerem hydraulischen Gerät anrücken und den 44-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Er sei aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert worden, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Nach dem Einsatz bekamen die Retter am eigenen Leib zu spüren, wie gefährlich die Strecke ist. Auf dem Rückweg zum Gerätehaus hat der Fahrer des Einsatzfahrzeugs ebenfalls einen Erdwall übersehen und gerammt, der Wagen kippte auf die Seite.