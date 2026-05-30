Auto rast auf DM-Parkplatz: Fußgänger stirbt

Dotternhausen - Bei einem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Dotternhausen am Fuß der Schwäbischen Alb ist ein Fußgänger von einem außer Kontrolle geratenen Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der Unfallwagen war in mehrere parkende Autos gekracht. © Ralf Biesinger/dpa

Der Wagen sei am Freitagnachmittag von der Bundesstraße 27 abgekommen und habe den Passanten am Drogerie-Markt "DM" erfasst, teilte die Polizei mit.

Der 73-Jährige starb auf dem Parkplatz des Drogeriemarkts. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Laut Polizei prallte das Fahrzeug auch gegen mehrere geparkte Autos.

Der 75 Jahre alte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.