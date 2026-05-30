Auto rast auf DM-Parkplatz: Fußgänger stirbt

4.308 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei einem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Dotternhausen ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Von Martin Oversohl

Dotternhausen - Bei einem schweren Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Dotternhausen am Fuß der Schwäbischen Alb ist ein Fußgänger von einem außer Kontrolle geratenen Auto erfasst und tödlich verletzt worden. 

Der Unfallwagen war in mehrere parkende Autos gekracht.
Der Unfallwagen war in mehrere parkende Autos gekracht.  © Ralf Biesinger/dpa

Der Wagen sei am Freitagnachmittag von der Bundesstraße 27 abgekommen und habe den Passanten am Drogerie-Markt "DM" erfasst, teilte die Polizei mit.

Der 73-Jährige starb auf dem Parkplatz des Drogeriemarkts. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. 

Laut Polizei prallte das Fahrzeug auch gegen mehrere geparkte Autos.

70-Jähriger von tonnenschwerem Traktor überrollt - Hubschrauber im Einsatz
Unfall 70-Jähriger von tonnenschwerem Traktor überrollt - Hubschrauber im Einsatz

Der 75 Jahre alte Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. 

Es sei möglich, dass ein medizinischer Notfall den Unfall verursacht habe, hieß es. Eher unwahrscheinlich seien ein technisches Versagen des Wagens oder gar ein mutwillig verursachter Unfall.

Titelfoto: Ralf Biesinger/dpa

Mehr zum Thema Unfall: