Schwerer Rutsch-Unfall im Spaßbad: Junger Mann muss reanimiert werden

665 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nach einem Rutsch-Unfall im Erlebnisbad "Miramar" musste ein Mann reanimiert werden. Die Polizei ermittelt, der Betreiber schließt technische Defekte aus.

Von Anika von Greve-Dierfeld

Weinheim - Im Spaßbad "Miramar" in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem schweren Unfall in einer Rutsche gekommen.

Im "Miramar" finden derzeit polizeiliche Ermittlungen statt.
Im "Miramar" finden derzeit polizeiliche Ermittlungen statt.  © Markus Lenhardt/dpa

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim berichtete, war ein Mann am Pfingstsamstag am späten Abend schwer verunglückt und musste in der Folge reanimiert werden. Zu seinem Gesundheitszustand konnte die Sprecherin nichts sagen.

Nach Worten eines Polizeisprechers ist der Verletzte 25 Jahre alt; die Kripo ermittele in dem Fall. Laut einem Sprecher des Erlebnisbades war an dem Unglücksabend "eine Person in einem kritischen Zustand zeitig bemerkt" worden.

Mehrere Badegäste seien vorher in der "Twister" genannten Rutschbahn zusammengestoßen. Sofort seien erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Rettungsdienst und Notarzt hinzugerufen worden.

Drama auf Radweg: 59-Jähriger kracht gegen Straßenlaterne und stirbt
Unfall Drama auf Radweg: 59-Jähriger kracht gegen Straßenlaterne und stirbt

Die Polizei zu benachrichtigen, habe sich aus der Lage zunächst nicht ergeben. Das "Miramar" habe den Beamten aber am Donnerstag Videos der Sicherheitskameras und andere Unterlagen übergeben.

Im "Miramar" in Weinheim stehen den Besuchern zahlreiche Rutschen zur Verfügung. (Archivfoto)
Im "Miramar" in Weinheim stehen den Besuchern zahlreiche Rutschen zur Verfügung. (Archivfoto)  © Uwe Anspach/dpa

"Sicher ist für uns: kein technischer Defekt, kein Fehlverhalten der Mitarbeiter", betonte der Sprecher. Es gebe klare Sicherheitsregeln im gesamten Rutschenbereich. Die Anlage werde regelmäßig geprüft. Mit Verweis auf die Ermittlungen wollte er sich nicht weiter äußern.

Titelfoto: Bildmontage: Markus Lenhardt/dpa, Uwe Anspach/dpa

Mehr zum Thema Unfall: