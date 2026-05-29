Schwerer Rutsch-Unfall im Spaßbad: Junger Mann muss reanimiert werden

Weinheim - Im Spaßbad "Miramar" in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist es zu einem schweren Unfall in einer Rutsche gekommen.

Im "Miramar" finden derzeit polizeiliche Ermittlungen statt. © Markus Lenhardt/dpa

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim berichtete, war ein Mann am Pfingstsamstag am späten Abend schwer verunglückt und musste in der Folge reanimiert werden. Zu seinem Gesundheitszustand konnte die Sprecherin nichts sagen.

Nach Worten eines Polizeisprechers ist der Verletzte 25 Jahre alt; die Kripo ermittele in dem Fall. Laut einem Sprecher des Erlebnisbades war an dem Unglücksabend "eine Person in einem kritischen Zustand zeitig bemerkt" worden.

Mehrere Badegäste seien vorher in der "Twister" genannten Rutschbahn zusammengestoßen. Sofort seien erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Rettungsdienst und Notarzt hinzugerufen worden.

Die Polizei zu benachrichtigen, habe sich aus der Lage zunächst nicht ergeben. Das "Miramar" habe den Beamten aber am Donnerstag Videos der Sicherheitskameras und andere Unterlagen übergeben.