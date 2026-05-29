Mercedes kollidiert mit Stadtbahn: Drei Verletzte in Fellbach

Fellbach - Ein missglücktes Wendemanöver in Fellbach bei Stuttgart hat am Freitagmorgen zu einem Unfall geführt. Ein Auto stieß mit einer Stadtbahn zusammen, drei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Der Stadtbahnverkehr musste zeitweise eingestellt werden. © Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Gegen 8.50 Uhr war ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Höhenstraße wollte der Mann laut Polizei wenden, um seine Fahrt in Richtung Stadttunnel fortzusetzen.

Bei diesem Manöver übersah er eine Stadtbahn, die in dieselbe Richtung fuhr, und es kam zur Kollision.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 55-jährige Fahrer sowie zwei weitere Insassen im Mercedes leicht verletzt. Das Auto erlitt einen Totalschaden, der derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt wird.