Gas und Bremse verwechselt! Fahrschülerin verletzt Radfahrer schwer

Magstadt - Folgenschwerer Unfall am Freitagabend in Magstadt (Landkreis Böblingen): Eine Fahrschülerin verwechselte offenbar das Gas- und Bremspedal und verletzte dabei einen Radfahrer schwer.

Eine Fahrschülerin verwechselte offenbar das Gas- und Bremspedal und verursachte so einen Unfall. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war die 34-jährige Schülerin gegen 20.30 Uhr auf der Neuen Stuttgarter Straße unterwegs.

Als sie an einer Einmündung nach rechts abbiegen wollte, passierte das Unglück.

Die Frau verwechselte mutmaßlich das Gaspedal mit der Bremse.

Daraufhin kam sie von der Fahrbahn ab, streifte eine Wand und fuhr über den Gehweg, wo sie schließlich mit einer Mülltonne und einem 43-jährigen Radfahrer kollidierte.

Der Mann wurde von seinem Fahrrad geschleudert und kam erst einige Meter weiter zum Liegen.

Durch den Unfall zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.