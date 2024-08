Auto rast über Gehweg: Kleines Mädchen (†8) hat keine Chance

Blaustein - Ein achtjähriges Mädchen ist in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) von einem Auto erfasst und getötet worden.

Heftiger Crash mit tödlichen Folgen in Blaustein: Für den Unfallfahrer endete der Crash offenbar milde. © Ralf Zwiebler/dpa

Das tragische Unglück ereignete sich am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr, als ein 85 Jahre alter Opel-Fahrer aus der Hummelstraße in die Ulmer Straße in Richtung Ulm unterwegs war.

Laut Polizeiangaben geriet der Senior aus bislang unbekannten Gründen erst auf die Gegenfahrbahn und dann auf den Gehweg, wo eine Frau und das Mädchen liefen. Dabei wurde das Kind frontal von dem Fahrzeug erfasst und weggeschleudert.

Das Auto krachte danach gegen eine Werbetafel und kam an der dahinterstehenden Hauswand zum Stillstand. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb das Kind noch an der Unfallstelle.