Auto rollt in See: Fahrer kann sich gerade noch retten

Mannheim - Ein Mercedes ist am Mittwoch von einem Parkplatz in Mannheim in einen See gerollt.

Der Mercedes war nicht mehr zu stoppen und landete im See. © Polizeipräsidium Mannheim

Der Fahrer hatte den Wagen an einem Parkplatz in der Storchenstraße in den unteren Vogelstangsee geparkt, so die Polizei.

Mit einem Freund ging er gegen 20.30 Uhr am See spazieren. Ein dritter Freund blieb im Mercedes und wollte sein Handy mit dem Auto verbinden. Dazu schaltete er die Zündung ein und das Auto fuhr plötzlich auf dem abschüssigen Gelände los.

Als der Wagen nicht mehr zu stoppen war und über die Wiese an Bäumen vorbei fuhr, sprang der Mann raus. Verletzt wurde niemand.