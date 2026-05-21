Betrunken in den Gegenverkehr gekracht: Autofahrer schwer verletzt
Lauffen am Neckar - Ein 55-jähriger Renault-Fahrer versuchte am Mittwoch in Lauffen am Neckar einen Wagen zu überholen und krachte in den Gegenverkehr.
Gegen 16.40 Uhr fuhr der 55-Jährige von Lauffen am Neckar in Richtung Heilbronn und überholte auf der Schleusenbrücke trotz Gegenverkehr eine 62-jährige Audi-Fahrerin, teilte die Polizei mit.
Dabei kollidierte er frontal mit einem 24-jährigen Seat-Fahrer.
Als der 55-Jährige wieder einscheren wollte, krachte er außerdem in den Audi.
Der 24-Jährige wurde schwer, seine Beifahrerin (22) leicht verletzt. Die Audi-Fahrerin erlitt einen Schock.
Der 55-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Polizei eine Blutprobe entnehmen ließ.
Die B27 musste eine Stunde für die Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.
Titelfoto: 7aktuell.de | F.H.