Betrunken in den Gegenverkehr gekracht: Autofahrer schwer verletzt

Lauffen am Neckar - Ein 55-jähriger Renault-Fahrer versuchte am Mittwoch in Lauffen am Neckar einen Wagen zu überholen und krachte in den Gegenverkehr.

Der Fahrer des Seat wurde schwerverletzt. © 7aktuell.de | F.H.

Gegen 16.40 Uhr fuhr der 55-Jährige von Lauffen am Neckar in Richtung Heilbronn und überholte auf der Schleusenbrücke trotz Gegenverkehr eine 62-jährige Audi-Fahrerin, teilte die Polizei mit.

Dabei kollidierte er frontal mit einem 24-jährigen Seat-Fahrer.

Als der 55-Jährige wieder einscheren wollte, krachte er außerdem in den Audi.

Der 24-Jährige wurde schwer, seine Beifahrerin (22) leicht verletzt. Die Audi-Fahrerin erlitt einen Schock.

Der 55-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Polizei eine Blutprobe entnehmen ließ.