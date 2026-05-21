Betrunken in den Gegenverkehr gekracht: Autofahrer schwer verletzt

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Ein 55-jähriger Renaultfahrer versuchte am Mittwoch in Lauffen am Neckar einen Wagen zu überholen und krachte in den Gegenverkehr.

Von Lara Vonwald

Lauffen am Neckar - Ein 55-jähriger Renault-Fahrer versuchte am Mittwoch in Lauffen am Neckar einen Wagen zu überholen und krachte in den Gegenverkehr.

Der Fahrer des Seat wurde schwerverletzt.
Der Fahrer des Seat wurde schwerverletzt.  © 7aktuell.de | F.H.

Gegen 16.40 Uhr fuhr der 55-Jährige von Lauffen am Neckar in Richtung Heilbronn und überholte auf der Schleusenbrücke trotz Gegenverkehr eine 62-jährige Audi-Fahrerin, teilte die Polizei mit.

Dabei kollidierte er frontal mit einem 24-jährigen Seat-Fahrer.

Als der 55-Jährige wieder einscheren wollte, krachte er außerdem in den Audi.

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Der 24-Jährige wurde schwer, seine Beifahrerin (22) leicht verletzt. Die Audi-Fahrerin erlitt einen Schock.

Der 55-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, weshalb die Polizei eine Blutprobe entnehmen ließ.

Der Renault-Fahrer musste nach dem Unfall eine Blutprobe abgeben.
Der Renault-Fahrer musste nach dem Unfall eine Blutprobe abgeben.  © 7aktuell.de | F.H.

Die B27 musste eine Stunde für die Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | F.H.

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