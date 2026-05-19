Mit ihren Kindern auf der Rückbank: Angetrunkene Frau kracht mit Pick-up in Haus

Fürstenau - Eine angetrunkene Frau ist mit ihrem Pick-up-Auto im niedersächsischen Fürstenau in ein Haus gekracht - auf der Rückbank saßen ihre beiden Kinder.

Die Frau krachte mit dem Nissan in die Hauswand. © --/NWM-TV/dpa

Die 31-Jährige und die beiden fünf und sieben Jahre alten Kinder seien bei dem Unfall am frühen Abend leicht verletzt worden, sagte ein Polizist in Bersenbrück.

Der Wagen - ein Nissan Navara - durchbrach die Hauswand und verwüstete den Flur des Gebäudes. Ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls Menschen in dem Haus aufhielten, blieb zunächst unklar.

Ein Statiker untersuche das Gebäude auf Einsturzgefahr, berichtete der Polizist.