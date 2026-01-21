Auto schleudert gegen Baum: Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Am Mittwoch ist auf der Landstraße 071 ein Mann bei einem Unfall tödlich verunglückt. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt, eine andere leicht.

Von Jana Steger

Neustadt-Glewe - Schock am Morgen auf der Landstraße 071 in Mecklenburg-Vorpommern: Ein 32-jähriger Mann ist bei einem schweren Verkehrsunfall noch vor Ort ums Leben gekommen.

Auf der Landstraße 071 sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Dabei starb ein Man noch am Unfallort.  © Philip Dulian/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Crash offenbar durch einen Vorfahrtsfehler verursacht.

Gegen 7.10 Uhr am Mittwochmorgen seien zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe dabei zwei Autos miteinander kollidiert. Eines der Fahrzeuge wurde durch den Aufprall gegen einen Baum geschleudert.

Neben dem tödlich verunglückten Fahrer wurden seine beiden Mitfahrer, 31 und 36 Jahre alt, schwer verletzt. Die 29-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in Kliniken gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Landstraße 071 zeitweise für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz.

Am Nachmittag wurde die Straße wieder freigegeben.

