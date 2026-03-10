Drama am Hauptbahnhof Karlsruhe: Mann (†65) wird von Güterzug überrollt

Karlsruhe - In der Nacht auf Dienstag kam es am Karlsruher Hauptbahnhof zu einem tödlichen Unfall : Ein 65-jähriger Mann stürzte nach ersten Erkenntnissen der Polizei alkoholisiert ins Gleisbett und wurde von einem einfahrenden Güterzug erfasst.

Der Mann (†65) verunglückte am Karlsruher Hauptbahnhof. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

Das Unglück ereignete sich gegen 0.50 Uhr an den Gleisen 3 und 4. Videoaufzeichnungen des Bahnhofs zeigen, wie der 65-Jährige allein über den Bahnsteig torkelte und dann das Gleichgewicht verlor.

Er stürzte schließlich auf die Schienen. Ein Augenzeuge versuchte noch, den Mann mehrfach anzusprechen und ihn zum Aufstehen zu bewegen.

Zur selben Zeit fuhr ein Güterzug in den Bahnhof ein. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein und gab mehrere akustische Warnsignale ab, um den Mann zu warnen.

Trotz der Maßnahmen konnte der Zug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden und erfasste den auf den Gleisen sitzenden Mann.