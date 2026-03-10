Tödlicher Unfall im Kreis Esslingen: Junger Biker schlittert in Gegenverkehr

Ohmden - Ein schwerer Unfall auf der K1203 im Kreis Esslingen hat am späten Montagnachmittag ein junges Leben gefordert.

Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. © SDMG / Woelfl

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war der junge Mann gegen 17.40 Uhr auf seiner Kawasaki in Richtung Ohmden unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Motorrad schlitterte mitsamt dem Fahrer auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender Chevrolet Spark einer 61-Jährigen erfasste den gestürzten Biker. Trotz des schnellen Eingreifens von Ersthelfern und der alarmierten Rettungskräfte blieben die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg.

Der 20-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Gutachter beauftragt. Die Kawasaki und das Auto waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.