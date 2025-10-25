Auto stürzt auf Gleise: Betrunkener Fahrer lässt Jugendliche schwer verletzt zurück

Karlsruhe - Ein betrunkener junger Mann hat sich mit seinem Auto in Karlsruhe mehrfach überschlagen - und daraufhin seine 16 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt zurückgelassen. Das Auto des 25 Jahre alten Fahrers sei in einem Gleisbett liegen geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Das Auto landete in einem Gleisbett. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der junge Mann fuhr demnach vermutlich beim Abbiegen in Karlsruhe zu schnell und kam dabei in der Kurve nach links von der Straße ab.

Eine Anwohnerin sei von dem Unfall wach geworden und habe die Polizei alarmiert. Die 16-Jährige sei an einer nahe gelegenen Straßenbahnhaltestelle gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Den Mann fanden die Polizisten demnach bei einer Fahndung etwa 500 Meter entfernt. Er sei leicht verletzt gewesen und zu Fuß auf der Straße geflüchtet.

Ein Atemalkoholtest habe ergeben, dass der 25-Jährige "deutlich" alkoholisiert gewesen sei, so der Sprecher.