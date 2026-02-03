Vorfahrt missachtet? Drei Personen nach Unfall in Autos eingeklemmt

Brokstedt - Schwerer Unfall in Schleswig-Holstein ! Am Dienstagnachmittag sind bei einem Crash zwischen Brokstedt und Armstedt drei Personen verletzt worden.

Bei einem Unfall zwischen Brokstedt und Armstedt wurden am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt. © Florian Sprenger

Wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hatte sich der folgenschwere Crash gegen 15.15 Uhr auf der Brokstedter Straße ereignet.

Dort hatte ein Peugeot nach ersten Erkenntnissen an einer Kreuzung die Stopp-Schilder missachtet, wodurch es zu einem Unfall mit einem VW-Kombi kam.

Die beiden Autos landeten durch die Wucht des Aufpralls im Straßengraben. Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte zu dem Unfallort aus. Insgesamt waren mehr als 60 Helfer beteiligt.

Der Fahrer des Peugeot war in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde per Rettungshubschrauber ein Krankenhaus geflogen.

Die beiden Insassen in dem VW wurden ebenfalls schwer verletzt, eine Person musste ebenfalls von den Einsatzkräften befreit werden.