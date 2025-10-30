Auto überschlägt sich in Wohngebiet: Polizei Karlsruhe ermittelt nach Unfall

Karlsruhe - Am Mittwochabend überschlug sich ein Citroën in einem Wohngebiet im Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach und blieb auf dem Dach liegen.

Der Citroën kam mitten auf der Straße zum Liegen. © Tim Müller / EinsatzReport24

Der 34-jährige Autofahrer befuhr gegen 21 Uhr die Tiefentalstraße, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Er streifte einen geparkten Opel Astra und verlor die Kontrolle.

Kurz darauf überschlug sich der Citroën, krachte gegen einen Gartenzaun und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte sich aus seinem Wagen befreien und blieb glücklicherweise unverletzt.

Beim Unfallverursacher wurde zudem ein Alkoholpegel von 0,8 Promille gemessen.

"Der 34-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten", hieß es in einer Polizeimeldung.