Auto und Linienbus krachen zusammen: Zwei Verletzte in Klinik

Der verhängnisvolle Unfall ereignete ich am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der Landgraf-Georg-Straße in Höhe des Krankenhauses Agaplesion Elisabethenstift in Darmstadt, wie die Polizei in Südhessen mitteilte.

"Im Linienbus verletzten sich nach gegenwärtigem Kenntnisstand vier Personen", erklärte ein Sprecher.

Zwei der vier Verletzten mussten demnach in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen verletzten Businsassen wurden vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes behandelt.

Der Renault und der Bus waren beide nach dem Crash nicht mehr fahrbereit. Die Landgraf-Georg-Straße wurde in Richtung der Hanauer Straße vorübergehend gesperrt.