Auto und Lkw krachen frontal ineinander: Landstraße voll gesperrt
Rheinau - Pendler und Autofahrer rund um Rheinau (Ortenaukreis) brauchen aktuell starke Nerven. Auf der L87 kam es zu einem schweren Frontalcrash.
Gegen Montagmittag kollidierten ein Auto und ein Lastwagen auf der L87 unweit des Berger-Sees frontal miteinander. Die Unfallursache ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte.
Die Landstraße zwischen Freistett und dem Autobahnzubringer wurde in beide Richtungen gesperrt.
Über den Zustand des Autofahrers und des Lkw-Lenkers liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Die Polizei Offenburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Bergungsarbeiten vor Ort dauern aktuell an.
Titelfoto: Esther Busch / EinsatzReport24