Kran zerlegt Hochspannungsleitung: Fahrer muss ins Krankenhaus

Sankt Margarethen - Am Samstag hat ein Kranfahrzeug eine Hochspannungsleitung bei Sankt Margarethen ( Schleswig-Holstein ) erwischt. Dem Fahrer konnte lange nicht geholfen werden.

Der Fahrer saß lange in dem mobilen Kran fest. © Florian Sprenger

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, wurde der Rettungsdienst gegen 13.40 Uhr über den Unfall informiert.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Kran die Hochspannungsleitung getroffen, wodurch diese zerrissen sei, so die Sprecherin.

Polizei und Feuerwehr waren schnell vor Ort, den Einsatzkräften waren allerdings zunächst die Hände gebunden. Der Kranführer konnte erst nach knapp zwei Stunden aus dem Fahrzeug befreit werden, da erst die Leitung vom Netz genommen werden musste. Er kam mit einem Schock in ein Krankenhaus.

Wie ein Reporter vor Ort berichtete, habe der Unfall laute Knallgeräusche ausgelöst, die kilometerweit zu hören gewesen sein sollen.